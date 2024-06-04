Eskişehir'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen dikkat çekti - Son Dakika
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Eskişehir'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen dikkat çekti

Eskişehir\'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen dikkat çekti

Eskişehir'de bulunan Adalar Bulvarı'nda gitar çalıp şarkı söyleyen bir genç müzisyen, vatandaşların dikkatini üzerine çekti. Genç müzisyen, performansıyla çevredeki insanları etkileyerek para bağışları topladı ve o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

04.06.2024 09:50
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Eskişehir'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen vatandaşların tüm dikkatini üzerine topladı.

Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Adalar Bulvarı, sokak müzisyenlerinin uğrak noktalarından birisi. Her gün birçok müzisyen bulvar üzerinde çeşitli enstrümanlar ile konser verirken, aralarındaki gitar çalan ve şarkı söyleyen bir genç dikkat çekti. Genç müzisyen, enstrümanıyla ve sesiyle dakikalarca sanatını sergileyerek adeta kulakların pasını sildi. Çevredeki vatandaşlar gencin önündeki gitar çantasına para atarak sanatının bir karşılığı olarak ona bağışta bulunurken, cep telefonu kameraları ile o anları kayıt alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen dikkat çekti - Son Dakika
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