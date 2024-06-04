Eskişehir\'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen dikkat çekti

Yerel

Eskişehir'de gitar çalıp şarkı söyleyen genç müzisyen vatandaşların tüm dikkatini üzerine topladı.

Tepebaşı İlçesi'nde bulunan Adalar Bulvarı, sokak müzisyenlerinin uğrak noktalarından birisi. Her gün birçok müzisyen bulvar üzerinde çeşitli enstrümanlar ile konser verirken, aralarındaki gitar çalan ve şarkı söyleyen bir genç dikkat çekti. Genç müzisyen, enstrümanıyla ve sesiyle dakikalarca sanatını sergileyerek adeta kulakların pasını sildi. Çevredeki vatandaşlar gencin önündeki gitar çantasına para atarak sanatının bir karşılığı olarak ona bağışta bulunurken, cep telefonu kameraları ile o anları kayıt alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. - ESKİŞEHİR