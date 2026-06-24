Eskişehir'de Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Göç İstatistikleri Açıklandı

24.06.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 verilerine göre Eskişehir'e 3.659, yurt dışına 8.070 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'Uluslararası Göç İstatistikleri, 2025' istatistiklerine göre, geçen yıl yurt dışından Eskişehir'e 3 bin 659 kişi göç ederken, Eskişehir'den yurt dışına 8 bin 8 bin 70 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye 393 bin 829 kişi göç etti

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 403 bin 216 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Eskişehir'e gelenler ve gidenler

Geçen yılki Eskişehir'ine toplam 927 bin 956 kişilik nüfusun 24 bin 257'sini yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. Belirtilen dönemde yurt dışından 998'i Türk vatandaşı, 2 bin 661'i ise yabancı uyruklu 3 bin 659 kişi Eskişehir'e göç etti. Aynı dönemde bin 559 Türk vatandaşı, 2 bin 852 ise yabancı uyruklu 8 bin 70 kişi Eskişehir'den yurt dışına göç etti. Göç edip gelenlerin 243'ü erkek, bin 416'sı kadın, göç edip gidenlerinin 2 bin 417'si erkek ve bin 994'ünü kadınlar oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı Fuhşun çetelesi ajandadan çıktı

12:11
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı’na geldi
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'na geldi
12:09
Tepki yağıyor Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı
11:26
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
11:12
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:01
Fransa’da tarihin en sıcak günü 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 12:29:21. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.