Eskişehir'de güvenlik personeline yönelik gelişim eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de güvenlik personeline yönelik gelişim eğitimi düzenlendi

Eskişehir\'de güvenlik personeline yönelik gelişim eğitimi düzenlendi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve spor tesislerinde görev yapan güvenlik personeline Koruma ve Güvenlik Görevlisi Gelişim Eğitimi verildi. Eğitimle olaylara etkin müdahale ve genel kolluk kuvvetleriyle sağlıklı iletişim kurulması amaçlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimlerinde görev yapan güvenlik personeline yönelik 'Koruma ve Güvenlik Görevlisi Gelişim Eğitimi' gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde; yurtlarda, gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve diğer birimlerde görev yapan güvenlik personelimize yönelik eğitim düzenlendi. Eğitim kapsamında; meydana gelen olaylarda genel kolluk kuvvetleriyle sağlıklı iletişim kurulması, olaylara etkin ve zamanında müdahale edilmesi ve güvenlik personelimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Güvenli ve huzurlu hizmet ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayan tüm güvenlik görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de güvenlik personeline yönelik gelişim eğitimi düzenlendi - Son Dakika

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