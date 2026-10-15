Eskişehir\'de güvenlik toplantısında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ele alındı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında kent genelindeki güvenlik, asayiş ve kamu düzenine ilişkin konuların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen birleşime, il valisinin yanı sıra ilgili kurum yöneticileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda; kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Programda ayrıca, ilgili kurum yöneticileri kendi sorumluluk alanlarında sürdürülen çalışmalar, sahada alınan tedbirler ve yürütülen projelere ilişkin detaylı sunumlar yaparak bilgilendirmede bulundu.