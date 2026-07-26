Eskişehir'de Halay Çeken İşçiler - Son Dakika
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Eskişehir'de Halay Çeken İşçiler

Eskişehir\'de Halay Çeken İşçiler
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Otomobil tamir atölyesinde çalışan işçiler, müzikle halay çekti, çocuklar da onlara katıldı.

Eskişehir'de bulunan bir otomobil tamir atölyesinde çalışan iki işçi müzik sesinden etkilenerek halay çekmeye başladığı anlar amatör kamera tarafından kaydedilildi. Görüntülerde, halay çeken işçilere iki çocuğun da katıldığı görünüyor.

Odunpazarı ilçesi Sultandere 75. Yıl Mahallesi 26250 Sokak üzerinde bulunan bir tamir atölyesinde çalışan iki işçi, araçta açılan halay müziğini duyunca işlerine mola verip halay çekmeye başladı. İşçilerin keyifli anları mesai arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki neşeli ortama kayıtsız kalamayan biri kız iki minik çocuk da bir süre sonra işçilere katılarak halay çekmeye başladı. Çocukların katılımıyla ortaya çıkan samimi görüntüler yüzleri güldürdü.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Otomobil, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Halay Çeken İşçiler - Son Dakika

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