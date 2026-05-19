Eskişehir'de Havada Bayram Coşkusu
Eskişehir'de Havada Bayram Coşkusu

Eskişehir\'de Havada Bayram Coşkusu
19.05.2026 21:20
THK pilotları, 19 Mayıs'ı gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle kutladı.

Eskişehir'de bulunan Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde pilotlar, paramotorla havalanıp gökyüzünde Türk bayrağı ile Atatürk posteri açıp 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne yakın bir noktadan havalanan paramotorlu (motorlu yamaç paraşütü) 3 Türk Hava Kurumu eğitmeni, ilçenin üzerinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak kutladı. Yaşanan kutlama anı havadan kaydedilirken, ilçede bulunan vatandaşlar eşsiz bir görsel şölen yaşadı. Kutlama etkinliğinin ardından görevliler Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne iniş yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Havada Bayram Coşkusu

SON DAKİKA: Eskişehir'de Havada Bayram Coşkusu
