Eskişehir\'de Havada Bayram Coşkusu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne yakın bir noktadan havalanan paramotorlu (motorlu yamaç paraşütü) 3 Türk Hava Kurumu eğitmeni, ilçenin üzerinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak kutladı. Yaşanan kutlama anı havadan kaydedilirken, ilçede bulunan vatandaşlar eşsiz bir görsel şölen yaşadı. Kutlama etkinliğinin ardından görevliler Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne iniş yaptı. - ESKİŞEHİR