Eskişehir\'de Hayır Su Yu Uygulaması

ESKİŞEHİR(İHA) – Hayır yapmak isteyen vatandaşların yaptığı bağışlarla çevresinde her gün saatlerce ücretsiz su dağıtan, Eskişehir'de çay ocağı işleten Mehmet Horuz, bu uygulamanın Türkiye'de belki de bir ilk olduğunu söyleyerek, "Su, vermesi de dağıtması da güzel bir sadakadır" dedi.

Hamamyolu Caddesi üzerinde çay ocağı işleten Mehmet Horuz, 'Hayır suyu' adını verdiği uygulamayla, hem sıcak havalarda serinlemeye ihtiyaç duyanlara, hem de vefat eden yakınları için dua etmek isteyen hayırseverlere aracılık ediyor. Horuz, "Hayır yapmak isteyen vatandaş ücretini ödüyor, ben onların niyetine dağıtıyorum. Bu uygulama hem sevap, hem de büyük bir dayanışma örneği" dedi.

"Uygulama belki de Türkiye'de bir ilk"

Uygulamanın Türkiye'de belki benzerinin olmadığını dile getiren Mehmet Horuz, "Vatandaşlar çocukları, hasta yakınları ya da vefat eden anne babaları için sadaka niyetiyle su alıyor. Ben de bu suları onlar adına ücretsiz şekilde dağıtıyorum. Kimisi annesine dua almak istiyor, kimisi babasına rahmet okutmak istiyor. Mesela adam geliyor 'Abi annem hasta bunun niyetine su dağıtır mısınız' diyor biz de dağıtıyoruz. Böyle bir uygulama belki Türkiye'de yoktur, Eskişehir'de de ilk defa yapılıyor. Uygulama çok güzel de tuttu" şeklinde anlattı.

"Hayır niyeti ile su alanlara indirim uyguluyorum"

Normalde suyu 10 liradan sattığını, ancak hayır amacıyla gelen vatandaşlara indirim uyguladığını belirten Horuz, "Sadaka niyetiyle gelenlere 7 lira 30 kuruşa veriyoruz. Hem hayır yapılıyor, hem de sürümden kazanıyoruz. Su alan vatandaşlar teşekkür ediyor, dua ediyor. 'Allah razı olsun', 'Anneme dua ettiniz' diyen çok oluyor" ifadelerini kullandı.

"Su, ayrımı olmayan bir nimettir"

Gün içerisinde saatlerce bu dağıtımı yaptığını belirten Horuz, "Su zaten ayrımı olmayan bir nimettir. Çocuğundan yaşlısına herkese veriyorum. Vermesi de, dağıtması da güzel bir sadakadır" dedi. - ESKİŞEHİR