Eskişehir'de Hayır Su Yu Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Hayır Su Yu Uygulaması

Eskişehir\'de Hayır Su Yu Uygulaması
01.08.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Horuz, bağışlarla ücretsiz su dağıtarak hayırseverleri bilgilendiriyor ve destekliyor.

ESKİŞEHİR(İHA) – Hayır yapmak isteyen vatandaşların yaptığı bağışlarla çevresinde her gün saatlerce ücretsiz su dağıtan, Eskişehir'de çay ocağı işleten Mehmet Horuz, bu uygulamanın Türkiye'de belki de bir ilk olduğunu söyleyerek, "Su, vermesi de dağıtması da güzel bir sadakadır" dedi.

Hamamyolu Caddesi üzerinde çay ocağı işleten Mehmet Horuz, 'Hayır suyu' adını verdiği uygulamayla, hem sıcak havalarda serinlemeye ihtiyaç duyanlara, hem de vefat eden yakınları için dua etmek isteyen hayırseverlere aracılık ediyor. Horuz, "Hayır yapmak isteyen vatandaş ücretini ödüyor, ben onların niyetine dağıtıyorum. Bu uygulama hem sevap, hem de büyük bir dayanışma örneği" dedi.

"Uygulama belki de Türkiye'de bir ilk"

Uygulamanın Türkiye'de belki benzerinin olmadığını dile getiren Mehmet Horuz, "Vatandaşlar çocukları, hasta yakınları ya da vefat eden anne babaları için sadaka niyetiyle su alıyor. Ben de bu suları onlar adına ücretsiz şekilde dağıtıyorum. Kimisi annesine dua almak istiyor, kimisi babasına rahmet okutmak istiyor. Mesela adam geliyor 'Abi annem hasta bunun niyetine su dağıtır mısınız' diyor biz de dağıtıyoruz. Böyle bir uygulama belki Türkiye'de yoktur, Eskişehir'de de ilk defa yapılıyor. Uygulama çok güzel de tuttu" şeklinde anlattı.

"Hayır niyeti ile su alanlara indirim uyguluyorum"

Normalde suyu 10 liradan sattığını, ancak hayır amacıyla gelen vatandaşlara indirim uyguladığını belirten Horuz, "Sadaka niyetiyle gelenlere 7 lira 30 kuruşa veriyoruz. Hem hayır yapılıyor, hem de sürümden kazanıyoruz. Su alan vatandaşlar teşekkür ediyor, dua ediyor. 'Allah razı olsun', 'Anneme dua ettiniz' diyen çok oluyor" ifadelerini kullandı.

"Su, ayrımı olmayan bir nimettir"

Gün içerisinde saatlerce bu dağıtımı yaptığını belirten Horuz, "Su zaten ayrımı olmayan bir nimettir. Çocuğundan yaşlısına herkese veriyorum. Vermesi de, dağıtması da güzel bir sadakadır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hayır Su Yu Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

11:34
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
10:49
Elazığ’da maden ocağında göçük Çok sayıda ekip olay yerinde
Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
15:50
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 12:06:56. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hayır Su Yu Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.