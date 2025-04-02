Eskişehir'de Hayırseverler 76 Yaşındaki Adamın Yeni Evinin Kirasını Karşıladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hayırseverler 76 Yaşındaki Adamın Yeni Evinin Kirasını Karşıladı

Eskişehir\'de Hayırseverler 76 Yaşındaki Adamın Yeni Evinin Kirasını Karşıladı

Eskişehir'de ev sahibiyle anlaşamadığı için çadıra taşınan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş'a hayır severler yardım etti. Yeni bir ev bulan Altıntaş, evin tadilatına başladı.

02.04.2025 09:57  Güncelleme: 10:03
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Eskişehir'de ev sahibi ile anlaşamadığı için evden atılan ve kurduğu çadırda kalan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş'a İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdiği röportaj sonrasında birçok kişi yardım ederken bir hayırsever, yaşlı adama yeni bulunan evin 12 aylık kirasını karşıladı. Yaşlı adam yeni evinin tadilatını yapmak için kolları sıvadı.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Kahveciler Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde oturan 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş, iddiasına göre 4 bin lira kirasına ek 6 ayda bir 2 bin lira isteyen ev sahibi ile tartışmış, akabinde evden çıkarak boş araziye kurduğu çadırda eşyalarını muhafaza edip, yaşamaya çalışıyordu. İhlas Haber Ajansı muhabirine durumu anlatan yaşlı adamın haberi, medyada geniş yer almıştı.

Yeni evinin tadilatına başlattı

Yapılan haberden sonra 76 yaşındaki Eyüp Altıntaş'a Eskişehir Valiliğinin yanı sıra birçok hayırsever ulaştı. Bazı hayırseverler yaşlı adama maddi yardımlarda bulunurken bazıları da ucuza ev buldu. Bulunan evin 1 yıllık kirası ise başka bir hayırsever tarafından karşılandı. Yeni evine yerleşmek isteyen inşaat ustası Eyüp Altıntaş, tadilata başladı. Evin zemininden tuvaletine kadar birçok yeri tamir etmeye çalışan yaşlı adam, yardımcı olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

"Amcamız şu an kendi tadilatını yapıyor"

Yaşlı adama yardımcı olan Alanönü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özat, "Karşı komşusu Ayşe Hanım Alzheimer, bize amcanın dışarı atıldığını o haber verdi. Biz eski ev sahibine ulaşmak istedik ama amca orada oturmak istemediğini söyleyince bizde başka ev arayışına girdik. Tüm halka özellikle de Eskişehir halkına teşekkür ederim herkes yardım etti. İstanbul'dan dahi yardımlar geldi, bir vatandaşımız 20 bin lira yardım gönderdi. Bir vatandaşımız da 12 aylık kirasını karşıladı. Vatandaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Devletimiz, milletimiz, halkımız olduğu müddetçe kimse açta açıkta kalmaz. 4 bin lira kira talep ettiler normalde daha fazlaydı kirası ama benim hatırıma bu fiyata anlaştık. Yılda 48 bin lira yapıyor, sağ olsun bir ablamız da bunu karşıladı yani bir yıl artık kira derdi yok. Tadilattan önce Odunpazarı Belediyesi ilaçlama ekibi geldi, ilk önce evi ilaçladılar sonra boyasını aldık, ve amcamız "Ben kendim yaparım" dedi, inşaat işinden anladığı için amcamız şu an kendi tadilatını yapıyor. Bir arkadaş da yardımcı oluyor ona, tahminimce en geç Salı veya Çarşamba günü evine taşınır düşüncesindeyim. Burada başta valiliğimiz, kaymakamlığımız, ve Odunpazarı Belediyesi olmak üzere teşekkür etmek isterim yardımlarından dolayı. Bizi ve halkımızı yalnız bırakmadılar bizzat hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Onlar olmasaydı ben zaten bitmiştim"

Oldukça detaylı tadilat çalışmasına girişen Eyüp Altıntaş ise "Kaymakam geldi peşinden 1-2 saat sonra da muhtar geldi, ondan sonra hepsi alarma geçti ve burayı bana tuttular. Bende elimden geldiğince yapıyorum. Adamlar da çok çalışıyorlar. Kaymakamlıktan borcum vardı onu ödediler. Onlar olmasaydı ben zaten bitmiştim. Komşularda çok yardım ediyorlar, muhtarıma yardım gönderiyorlar muhtarım da bana yetiştiriyor. Mesela bir kadın bir yıllık kira ödeyerek yardımcı olmak istedi bunların hepsi muhtarın sayesinde oldu sağ olsun" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hayırseverler 76 Yaşındaki Adamın Yeni Evinin Kirasını Karşıladı - Son Dakika

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