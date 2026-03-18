Eskişehir\'de Hırsız Yakalandı

Eskişehir'de bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart 2026 tarihinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın ikametine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, evde bulunan değerli eşyaları hedef aldı. Yapılan incelemeler sonucunda evden 1 adet pırlanta yüzüğün çalındığı ve mağdur vatandaşın yaklaşık 15 bin TL maddi zarara uğradığı belirlendi.

Polisin titiz takibi sonuç verdi

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve delilleri mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.Ç. olduğu tespit edildi. Bayram öncesi denetimlerini ve operasyonlarını sıkılaştıran emniyet güçleri, şüpheli A.Ç.'yi 17 Mart 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. "Evden hırsızlık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram öncesi hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR