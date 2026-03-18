Eskişehir'de Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de Hırsız Yakalandı

Eskişehir\'de Hırsız Yakalandı
18.03.2026 18:18
Eskişehir'de bir evden hırsızlık yapan A.Ç., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Mart 2026 tarihinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın ikametine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, evde bulunan değerli eşyaları hedef aldı. Yapılan incelemeler sonucunda evden 1 adet pırlanta yüzüğün çalındığı ve mağdur vatandaşın yaklaşık 15 bin TL maddi zarara uğradığı belirlendi.

Polisin titiz takibi sonuç verdi

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve delilleri mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.Ç. olduğu tespit edildi. Bayram öncesi denetimlerini ve operasyonlarını sıkılaştıran emniyet güçleri, şüpheli A.Ç.'yi 17 Mart 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. "Evden hırsızlık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayram öncesi hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hırsız Yakalandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Advertisement
