Eskişehir'de ihtiyaç doğrultusunda kurulacak mezbaha için Kocaeli Mezbahası incelendi - Son Dakika
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Eskişehir'de ihtiyaç doğrultusunda kurulacak mezbaha için Kocaeli Mezbahası incelendi

Eskişehir\'de ihtiyaç doğrultusunda kurulacak mezbaha için Kocaeli Mezbahası incelendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç doğrultusunda kurulacak mezbaha için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Mezbahası'nı inceledi. Heyet, mezbahada kullanılan cihazlar ve atık su bertarafı için biyolojik arıtma tesisi hakkında bilgi aldı.

10.08.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Eskişehir'de ihtiyaç doğrultusunda kurulmak istenen mezbaha için Kocaeli büyükşehirin İzmit Mezbahası incelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamlı işlevselliği düşünülmüş modern mezbahası gerek yurt dışında gerekse yurt içinde kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınıyor. 43 personelle vatandaşlara haftanın 5 günü hizmet veren 4 bin 300 metrekare kapalı alan sahip mezbaha kurulduğu günden itibaren birçok konuğu ağırladı. Son olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet tesiste incelemelerde bulundu. Eskişehir'de ihtiyaç doğrultusunda kurulmak istenen mezbaha için Kocaeli Büyükşehir'in İzmit Mezbahası incelendi. Mezbahada kullanılan cihazların tanıtılarak arıtma tesisinden soğuk hava deposuna kadar misafirlere tesis hakkında bilgi verildi. Ayrıca hayvanların atıklarının bertarafına yönelik sistemlerle atık suların kanalizasyona aktarımı için uygun koşullara gelmesini sağlayan biyolojik arıtma tesisi de gelen heyet tarafından incelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de ihtiyaç doğrultusunda kurulacak mezbaha için Kocaeli Mezbahası incelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ihtiyaç doğrultusunda kurulacak mezbaha için Kocaeli Mezbahası incelendi - Son Dakika
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