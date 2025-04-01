Eskişehir\'de İkinci İnönü Zaferi\'nin 104. yılı coşkuyla kutlandı

Eskişehir'de İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 1 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Garnizon Komutanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İnönü Belediyesi ve İnönü Ailesi temsilcileri katıldı. Tören, Eskişehir Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İnönü Belediyesi ve İnönü Ailesi adına Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnönü Kaymakamı Ahmet Yıldız günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Kaymakam Yıldız, konuşmasında, '2. İnönü Zaferi'nin yeni bir yıl dönümünü daha büyük bir heyecan ve mutluluk içinde kutladıklarını' ifade etti. Tören, konuşmaların ardından sona erdi. Kutlama programı kapsamında, katılımcılar bir araya gelerek zaferin zamansal önemini anma fırsatı buldu. Etkinlik, Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşılarak geniş kitlelere duyuruldu. - ESKİŞEHİR