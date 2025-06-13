Eskişehir\'de İleri Düzey Excel Eğitimi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi tarafından, oda üyelerinin dijital becerilerini geliştirmek amacıyla 'İleri Düzey Excel Eğitimi' düzenlendi.

Eğitimde katılımcılara; gelişmiş formüller, veri analizi, tablo ve grafik oluşturma, koşullu biçimlendirme, pivot tablolar ve makro kullanımı aktarıldı. Excel'in ileri seviye özellikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bahse konu eğitim, katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR