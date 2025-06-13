Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi tarafından, oda üyelerinin dijital becerilerini geliştirmek amacıyla 'İleri Düzey Excel Eğitimi' düzenlendi.
Eğitimde katılımcılara; gelişmiş formüller, veri analizi, tablo ve grafik oluşturma, koşullu biçimlendirme, pivot tablolar ve makro kullanımı aktarıldı. Excel'in ileri seviye özellikleri uygulamalı olarak gösterildi. Bahse konu eğitim, katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katılımıyla tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de İleri Düzey Excel Eğitimi - Son Dakika
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