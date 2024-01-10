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Eskişehir'de İlk Kar Gören Çocukların İlginç Tepkileri - Son Dakika
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Eskişehir'de İlk Kar Gören Çocukların İlginç Tepkileri

Eskişehir'de aniden bastıran yağış sonrası aileleriyle birlikte dışarıya çıkan ve hayatlarında ilk defa kar gören 2 buçuk yaşındaki çocukların verdiği ilginç tepkiler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kar tanelerini görünce şaşkınlıkla karışık sevinç yaşayan çocuklar, aileleri tarafından kaydedilen bu anlarla ölümsüzleşti.

Eskişehir\'de İlk Kar Gören Çocukların İlginç Tepkileri
10.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:26
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Eskişehir'de aniden bastıran yağış sonrası aileleriyle birlikte dışarıya çıkan ve hayatlarında ilk defa kar gören 2 buçuk yaşındaki çocukların verdiği ilginç tepkiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere dün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar uzun süredir bekledikleri ve özlemini duydukları yağış karşısında sabah olmasını beklemeden kar topu savaşlarına başladı. Ailecek dışarıya çıkan Eskişehirliler, doyasıya kar oynadı. Hayatlarında ilk defa kar oynamaya çıkartılan 2 buçuk yaşındaki 2 çocuk ise kar tanelerini görünce şaşırarak ilginç tepkiler verdi. O renkli anlar aileler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınırken, dışarıda dakikalarca birlikte vakit geçiren çocuklar kar yağışının tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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