Eskişehir'de İş İnsanları Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Eskişehir'de İş İnsanları Öğrencilerle Buluştu

Eskişehir\'de İş İnsanları Öğrencilerle Buluştu

Eskişehir'de gerçekleştirilen bir programda iş insanları, öğrencilerle bir araya gelerek meslek hayatlarındaki tecrübelerini paylaştı ve önemli tavsiyelerde bulundu. Programda, iş dünyasında başarının kimseye altın tepside sunulmadığı vurgulandı ve öğrencilere devamlı değişim ve gelişim halinde olmanın önemi anlatıldı. Program sonunda öğrenciler ve iş insanları samimi bir ortamda sohbet etme imkanı buldu.

08.05.2024 09:56
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Eskişehir'de çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği bir programda öğrencilerle buluşan gelen iş insanları, meslek hayatlarındaki tecrübelerini paylaşarak önemli tavsiyelerde bulundu.

'Eskişehir'de ticarete yön veren önemli iş insanları öğrencilerimizle buluşuyor' isimli program Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in destek ve katkılarıyla hazırlanan programda öğrencilere hitap eden iş insanları, meslek hayatlarındaki tecrübelerini paylaştılar. Öğrencilere zorluklar karşısında yılmamaları ve geleceğe umutla bakmaları gerektiği mesajını kendi yaşamış oldukları tecrübelerle birlikte aktaran konuşmacılar, iş dünyasında başarının kimseye altın tepside sunulmadığı gerçeğinin altını çizdi. Öğrencilere devamlı değişim ve gelişim halinde olmanın, günceli ve dünyayı iyi takip etmenin gerekliliklerinin anlatıldığı programda konuşmaların ardından öğrenciler ve iş insanları okul bahçesinde mehter gösterisi izleyip samimi bir ortamda sohbet imkanı buldu. Ahilik konulu resim sergisinin de gezildiği program, öğrenci, öğretmen ve konukların beğenisini kazanan 'Anadolu Bacıları' isimli tiyatro gösterisinin ardından sona erdi.

Düzenlenen programa Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Karakoç, Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, okul mezunlarından Ali Eldem ve Aydın Bandırma ile eğitim camiasından desteğini esirgemeyen Hasan Küpeli katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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