Eskişehir\'de istilacı balık türlerine karşı proje başlatıldı

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Eskişehir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından yürütülen proje çerçevesinde, istilacı balık türlerinden kedi balığı olarak da bilinen Afrika yayın balığı (Clarias gariepinus) popülasyonunun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen projenin arazi çalışmalarına başlandı.

DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 'Balıkdamı Sulak Alanımıza ait Yönetim Planı' çerçevesinde, 2024 yılı Nisan ayı sonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hayvanat Bahçesi, Doğa Araştırmaları Derneği ve Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından ortak olarak 'Balıkdamı Sulak Alanında Doğa Temelli Çözümlerle Herkes İçin Sürdürülebilir Su Projesi' başlatıldı. Bu proje çerçevesinde de, Balıkdamı Yönetim Planı süresince istilacı balık türlerinden kedi balığı olarak da bilinen Afrika yayın balığı (Clarias gariepinus) popülasyonunun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen projenin arazi çalışmalarına başlandı. DKMP yetkilileri desteklerinden dolayı Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Su Ürünleri Mühendisi Deniz Avcı ve Doğa Araştırmaları Derneği yetkilisi Biyolog Güler Bozok'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR