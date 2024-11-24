Eskişehir\'de KADES Projesi Çalışmaları

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Eskişehir'de 'KADES-Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, 'KADES - Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Aksoy açıklamasında, hiçbir kadının yalnız olmadığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Aksoy, 2024 yılında yapılan çalışmalarla ilgili detaylı istatistikleri paylaştı.

Polis ve jandarma ekiplerince birçok faaliyet gerçekleştirildi

Paylaşılan bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 bin 966 kişinin katılımıyla eğitim düzenlenip, 4 bin 797 broşür dağıtıldı ve 22 kişiye elektronik kelepçe eğitimi verildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 501 faaliyet ve bin 412 devriye gerçekleştirilirken, 9 bin 347 kişiye eğitim verilip, KADES asıllı 14 ihbar ve asılsız 23 ihbar alındı. Ayrıca 10 bin 731 erkeğe 'Erkek Odaklı Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Eğitimleri' verilirken, çevreye 515 pankart asıldı ve 5 bin 544 broşür dağıtıldı.

Çalışmalar sırasında 400 okulda 36 bin 204 öğrenci ile 10 etkinlik düzenlendi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince ise; 'Şiddet Algısı Okul Risk Haritaları' hakkında 4 okulda 360 öğrenciye anket uygulandı. 'Bireysel Farklılıklara Saygı' ile ilgili 400 okulda 12 bin katılımcıyla uygulama yapılırken, 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri' ile ilgili 400 okulda 36 bin 204 öğrenci ile 10 etkinlik gerçekleştirildi. Öğretmenlere yönelik 178 katılımcıyla 2 seminer de düzenlenirken, okul yöneticilerine yönelik 435 katılımcının yer aldığı 4 etkinlikle farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca 23 bin 729 erkeğe 'Erkek Odaklı Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Eğitimleri' verilirken, çevreye 2 bin 768 pankart asıldı ve 82 bin 949 broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR