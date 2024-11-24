Eskişehir'de KADES Projesi Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de KADES Projesi Çalışmaları

Eskişehir\'de KADES Projesi Çalışmaları

Vali Aksoy, KADES projesi kapsamında 2024'te yapılan çalışmaları ve eğitimleri açıkladı.

24.11.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 'KADES-Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, 'KADES - Kadına El Kalkamaz' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Aksoy açıklamasında, hiçbir kadının yalnız olmadığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Aksoy, 2024 yılında yapılan çalışmalarla ilgili detaylı istatistikleri paylaştı.

Polis ve jandarma ekiplerince birçok faaliyet gerçekleştirildi

Paylaşılan bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 bin 966 kişinin katılımıyla eğitim düzenlenip, 4 bin 797 broşür dağıtıldı ve 22 kişiye elektronik kelepçe eğitimi verildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 501 faaliyet ve bin 412 devriye gerçekleştirilirken, 9 bin 347 kişiye eğitim verilip, KADES asıllı 14 ihbar ve asılsız 23 ihbar alındı. Ayrıca 10 bin 731 erkeğe 'Erkek Odaklı Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Eğitimleri' verilirken, çevreye 515 pankart asıldı ve 5 bin 544 broşür dağıtıldı.

Çalışmalar sırasında 400 okulda 36 bin 204 öğrenci ile 10 etkinlik düzenlendi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince ise; 'Şiddet Algısı Okul Risk Haritaları' hakkında 4 okulda 360 öğrenciye anket uygulandı. 'Bireysel Farklılıklara Saygı' ile ilgili 400 okulda 12 bin katılımcıyla uygulama yapılırken, 'Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri' ile ilgili 400 okulda 36 bin 204 öğrenci ile 10 etkinlik gerçekleştirildi. Öğretmenlere yönelik 178 katılımcıyla 2 seminer de düzenlenirken, okul yöneticilerine yönelik 435 katılımcının yer aldığı 4 etkinlikle farkındalık çalışmaları yapıldı. Ayrıca 23 bin 729 erkeğe 'Erkek Odaklı Bilgilendirme ve Farkındalık Oluşturma Eğitimleri' verilirken, çevreye 2 bin 768 pankart asıldı ve 82 bin 949 broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Yerel Yönetim, Güvenlik, Eğitim, Kadın, Yerel, KADES, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de KADES Projesi Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:31:02. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de KADES Projesi Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.