Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitim Projesi ile 196 Bin 146 Kadına Ulaşıldı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un öncülüğünde başlatılan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında 196 bin 146 kadına ulaşıldı.

Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ne Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy öncü oldu. 2023 yılının ekim ayında başlatılan proje çerçevesinde kadınları ilgilendiren meme kanseri, benzeri hastalıklar ve kadına şiddet gibi önemli konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Şehir merkezinin yanı sıra ilçe ilçe gezilerek kadınların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hayata geçirilen projede, 15 ile 69 yaş grubundaki bütün kadınlara eğitim vermeyi hedeflendi. Projenin başlamasının ardından ise bilinçlendirilen kadın sayısında 196 bin 146'a ulaşıldı. Hedeflenen kadın sayısı ise 342 bin 716. Projede özellikle ilçede bulunan kadınlarının bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. - ESKİŞEHİR