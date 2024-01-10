Eskişehir\'de Kar Yağışı Esnafı Rahatlattı

Eskişehir'de kar yağışının gecikmesi sebebiyle gelecek dönemlerde kuraklık yaşanmasından endişelenen esnaf, güne beyaz örtüyle uyanınca rahatladı.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucunda vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah saatlerinde işletmesini açan esnaf, kar temizliği yapacak olması ve havaların daha da soğuması sebebiyle çalışma şartları zorlaşmasına rağmen yağışları mutlulukla karşıladı. Son yıllarda mevsimlerin kaymaya başlaması ve yağışların gecikmesi nedeniyle gelecek dönemlerde kuraklık yaşanmasından endişelendiğini dile getiren esnaf, kar yağışıyla birlikte rahatladığını belirtti.

"Uzun süredir doğru düzgün kar yağmıyordu, böyle çok güzel oldu"

Eskişehir'de bıçak bilemeciliği yapan esnaf Erhan Doğan, kar yağışının kuraklık yaşanmaması açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, "Benim evim yukarı kesimlerde. Dün akşam saatlerinden itibaren yağan karı gördüm. Hepimizde bir kuraklık endişesi vardı. Kar yağması o açıdan bizleri rahatlattı. Dün akşama kadar yağmur yağdı, ardından kar geldi. Eskiden kar yağışları bu zamanlara kalmazdı. Mevsimlerde belirli bir değişme var. Ayrıca daha fazla yağış olurdu. Umarım mevsimler eskisi gibi normale döner" dedi. - ESKİŞEHİR