Eskişehir'de Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Mısır Tarlasında Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Mısır Tarlasında Bulundu

Eskişehir\'de Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Mısır Tarlasında Bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç., yapılan arama çalışmaları sonucunda mısır tarlasında sağ olarak bulundu. AFAD, Jandarma, STK'lar ve mevsimlik işçilerin katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda genç, ailesine kavuştu.

29.07.2024 09:47
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Eskişehir'de kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç. yapılan arama çalışması sonucu mısır tarlasında bulundu.

Tepebaşı ilçesi Gündüzler mahallesinde kaybolan 21 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Ç, için dün akşam saat 21.40'ta ihbar yapıldı. Yapılan ihbarın ardından, AFAD, Jandarma, STK'lar ve mevsimlik işçilerin katılımıyla çalışma yapıldı. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda 21 yaşındaki Mustafa Ç. mısır tarlasında sağ olarak bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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