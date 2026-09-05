Eskişehir'de kekeme vekil imam hatipten takılmayan Kur'an okuma şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Eskişehir'de kekeme vekil imam hatipten takılmayan Kur'an okuma şaşkınlık yarattı

Eskişehir\'de kekeme vekil imam hatipten takılmayan Kur\'an okuma şaşkınlık yarattı
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Yayla Camii vekil imam hatibi Veysel Karani Karaer, günlük hayatta kekelediği halde Kur'an-ı Kerim ve duaları takılmadan okuyor. Karaer, bu durumun Allah'ın lütfu olduğunu belirtirken, bazı vatandaşlar onun taklit yaptığını sanıyor.

Eskişehir'de kekeme olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve duaları takılmadan okuyan Yayla Camii'nin vekil imam hatibi Veysel Karani Karaer, görenleri hayrete düşürüyor.

Veysel Karani Karaer, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Yayla Camii'nde yaklaşık 3 senedir vekil imam hatip olarak görev yapıyor. Gündelik hayatında konuşurken kekeleyen Karaer, Kur'an-ı Kerim veya dua okurken hiç takılmıyor. Geçmiş yıllarda katıldığı Kur'an-ı Kerim yarışmalarında başarılar elde eden Karaer'in bu durumu çevresindeki insanları hayrete düşürüyor. Karaer'in normalde konuşurken kekelediğini gören bazı vatandaşlar, onun taklit yaptığını zannediyor.

"Lise yıllarımda elimi dizime vura vura kendimi ifade ediyordum"

Kekemeliğin doğuştan kaynaklanmadığını dile getiren Yayla Camii'nin vekil imam hatibi Veysel Karani Karaer, "Kekemeliği Allah'ın bana vermiş olduğu bir hediye olarak görüyorum. Lise yıllarında bayağı zorluk çekmiştim. O zamanlar elimi dizime vura vura kendimi ifade ediyordum. Şimdi yok denilecek kadar azaldı ama yine de ikili diyaloglarda konuşurken kendimi ifade etmekte birazcık zorlandığım oluyor. Cuma hutbesinde veya vaazda, imamette veya müezzin kayyımlıkta herhangi bir sıkıntım olmuyor. Tabii bu da Allah'ın bir lütfu" dedi.

"Küçükken dedemin ölüm anında korku oldu, o zamandan beri kekemeliğim var"

Karaer, "Rahmetli dedem yani babamın babası Musa Karaer, benim üstümde çok emeği var. Bu dünyada dedem, benim için babamdan bile önce gelirdi. İmamlık ve din hususunda çok yardımcı oldu, hatta okuma yazmayı bile bana o insan öğretti. Hakkı kesinlikle ödenmez. Bana imamlığı, camiyi sevdiren o insandı. Camiye getire götüre ezan ve Kur'an-ı Kerim okumayı 7-8'li yaşlarımda anladım" ifadelerini kullandı.

"Bazıları taklit yaptığımı sanıyorlar"

Gündelik hayatta kekelediğini gören insanların hayrete düştüklerini anlatan Karaer, sözlerini sürdürdü:

"Cuma günleri kağıttan Cuma hutbesini Türkçe okurken bile bir sıkıntı olmuyor. Vaaz verirken de problem yaşamıyorum. Bazı vatandaşlar, 'Ya imam efendi, vaazda veya Cuma hutbesinde bir sıkıntı olmuyor, niye kekeliyorsun' diye soruyorlar, taklit yaptığımı sanıyorlar ama öyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu taklit edilebilecek ya da insanları kandırabilecek bir husus değil."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de kekeme vekil imam hatipten takılmayan Kur'an okuma şaşkınlık yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kekeme vekil imam hatipten takılmayan Kur'an okuma şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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