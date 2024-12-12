Eskişehir'de Kırsal Mahallede Kar Yağışı Başladı

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Eskişehir'in kırsal mahallesinde kar yağışı başladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in kırsal Tandır Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkili olmaya başlandı.

Tepebaşı Mahallesi kırsal Tandır Mahallesinin özellikle yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında oldukça belirgin bir şekilde düşüş hissedildi. Mahallede yaşayan ve odun taşıyan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, rüzgarın oldukça şiddetli olduğu, kar yağışının ise küçük taneler şeklinde yağdığı görünüyor.