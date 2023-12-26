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Eskişehir'de Kış Sebzelerine Büyük İlgi

Eskişehir'de havaların soğumasıyla semt pazarlarında yaz sebzeleri azalırken, vatandaşlar kış sebzelerine ilgi gösteriyor. Karnabahar, pırasa, havuç, turp gibi ürünler taze taze tezgahlarda yerini alıyor. Esnaf, müşterilerin soğuk havaya rağmen alışveriş yaptığını belirtiyor.

Eskişehir\'de Kış Sebzelerine Büyük İlgi
26.12.2023 - 10:14,
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Eskişehir'de havaların soğumaya başlamasıyla semt pazarlarında yaz sebzeleri azalırken, vatandaşlar tezgahları dolduran kış sebzelerine büyük ilgi gösterdi.

Karnabahar, pırasa, havuç, turp, kereviz, pancar, marul her türlü yeşillik gibi ürünler, kış aylarının vazgeçilmezleri. Kış sebzeleri artık taze taze tezgahlarda yerini alıyor. Yaz sebzelerinin yerini kış sebzelerine bıraktığını ifade eden esnaf, havaların soğuk olmasına rağmen vatandaşların ilgisinden memnun, Pazar esnafı, her tür sebzenin zamanında tüketmek gerektiğini de ifade ediyor.

"Soğuk havaya rağmen müşterilerimiz geliyor, alışverişini yapıyor"

Semt pazarında esnaf olan Şahin Aşkın, havaların soğuk olmasının vatandaşların pazara çıkmasını engellemediğini anlattı. Aşkın, "Taze kış sebzelerimiz çıktı. Soğuk havaya rağmen müşterilerimiz geliyor, alışverişini yapıyor. Vatandaşlar kereviz, brokoli, karnabahar, lahana gibi ürünleri tercih ediyor, kış sebzelerini alıyorlar. Satışlarımız şu an biraz düşük, inşallah düzelir diye bekliyoruz. Yağmurlu havalarda işimiz daha iyi oluyor, Allah'a bin şükür" dedi

"Kışın ıspanak, pırasa, maydanoz tere, roka, yeşilliğin her türlüsü satılıyor"

Başka bir esnaf Şaban Arıkan ise, "Kışın ıspanak, pırasa, maydanoz tere, roka, yeşilliğin her türlüsü satılıyor. Zaten hepsi kış sebzesi olduğu için rağbet var. Pırasanın satışı iyi en çok satılar kış sebzelerinden. Pazıyı bizim insanımız pek bilmiyor. Genelde Suriyeliler alıyor. Türkiye'de pazıyı pek fazla iyi bilen yok. Yeşilin her türlüsü faydalıdır" diye anlattı.

Arıkan, piyasadaki dengesizlikten de bahsederek, "Piyasada bir dengesizlik oluyor. Mal birden yetişiyor, birden azalıyor bitiyor. Bu sebeple tabii bir pahalılık oluyor. İllaki hava şartları ürünleri etkiliyor. Hem üreticiyim, hem pazarcıyım. Fiyat dengesini kurmak çok zor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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