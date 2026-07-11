Eskişehir'de Kişiye Özel Moda Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kişiye Özel Moda Artıyor

Eskişehir\'de Kişiye Özel Moda Artıyor
11.07.2026 15:47
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Nuran Özcan, özel tasarım kıyafetlere talebin arttığını ve gençlerin terziliğe ilgi göstermediğini belirtti.

Eskişehir'de yaklaşık yarım asırdan beridir terzilik ve kişiye özel kıyafet üretimi yaptığını belirten Nuran Özcan, bu taleplerin gün geçtikçe arttığını anlattı. Özcan, "Başkası üzerinde gördükleri modelleri, kendi bedenlerine uymayacağı halde aynen yaptırmak isteyenler oluyor" diye belirtti.

Yaklaşık 42 yıldır kadın terzisi olarak çalışan Nuran Özcan, kişiye özel dikim kıyafetler tasarladığını belirterek, müşterilerin taleplerine göre modeller hazırladığını ifade etti.

"Özgün kıyafetler giymek isteyenler için kendine özgü tasarımlar yapıyorum"

Genellikle kendi tasarladığı modeller üstünde çalıştığını, ancak bazı zamanlar tadilat da yaptığını söyleyen Özgün, "Başkasında olmayan, özgün kıyafetler giymek isteyen müşterilerimin talebi doğrultusunda kişiye özel elbiseler tasarlıyorum. İşin içerisinde tadilat da olsa ben ağırlıklı olarak sipariş üzerine çalışma yapıyorum" dedi.

"Elbise, bluz ve pantolon gibi modellere talep alıyorum"

Kendi için özel tasarım kıyafetler diktirmek isteyen vatandaşlar için çeşitli kumaşlar üstünde çalıştığını belirten Nesrin Özcan, "En çok elbise, bluz ve pantolon gibi modellere talep alıyorum. Genellikle krep, saten, viskon, empirme ve penye gibi çeşitli kumaşlar üzerinde ise üretim yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar işletmelere göre değişiyor"

Piyasada sabit bir fiyat skalasının olmadığını ve müşteri isteklerine görede değiştiğini söyleyen Özcan, "Fiyatlar işletme mekanlarının büyüklüğüne göre değişmekle birlikte büyük işletmelerde genellikle daha yüksek fiyatlar uygulanırken, bizim gibi daha mütevazı ve küçük işletmelerde fiyatlar daha makul oluyor. Ayrıca müşterinin istekleri ve kumaşın modeline göre de fiyatlar farklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Mesleğin en zor yanı müşterinin ne istediğini bilmemesi"

İşini icra ederken en çok zorlandıkları konunun vatandaşların tasarım yaptıracağı modele karar vermemesi olduğunu söyleyen Nesrin Özcan, "Örneğin başka insanların üzerinde gördükleri modelleri, kendi bedenlerine uymayacağı halde aynen yaptırmak isteyenler oluyor ve bu durumlarda müşteri ile doğru iletişimi kurmak önem kazanıyor" şeklinde belirtti.

Özcan gençlerin bu mesleğe önem vermediklerini bundan dolayı ise eleman yetiştiremediğini gençlerin daha çok emek vermeden para kazanma amaçlarında olduklarını söyledi. Ancak bu meslekte olmalarını ve öğrenmelerini istediğini sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kişiye Özel Moda Artıyor - Son Dakika

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