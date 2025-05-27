Eskişehir\'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Pazarında Satışlar Beklentinin Altında

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yaşanması beklenen satış yoğunluğuna hala ulaşılamadığı görülürken, üreticiler satışların bayrama 2-3 gün kala daha çok artacağını düşündüklerini dile getirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kurbanlık satış pazarlarındaki yerlerini aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda da bayram öncesi kurbanlıklar satışa sunulmaya başlandı. Küçükbaş hayvanların fiyatı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken; büyükbaş hayvanlarda ise bu rakam yalnızca hisse olarak 35-40 bin TL'lere kadar çıkabiliyor. Ancak bayrama yaklaşık 1 hafta kalmasına rağmen pazardaki yoğunluğun hala az olması dikkat çekti. Hayvan Pazarı'ndaki üreticiler bu noktada yoğunluğun son 2-3 günde daha çok artacağını söylerken, vatandaşların da özellikle ekonomik açıdan kurban alışverişlerinin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlattı. - ESKİŞEHİR