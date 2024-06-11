Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi turşu talebi artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi turşu talebi artıyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi turşuya olan talep artıyor. Turşu çeşitlerine vatandaşlar tarafından her sene gösterilen ilgi, bayramdan önce satıcılarda yoğunluğa sebep oldu. Turşu dükkanı işletmecisi Çağlar Balkandere, turşunun Kurban Bayramı'nın değişmezi olduğunu belirtirken, turşunun fermente olduğunu ve yazın yapıldığını, kışın da tazeliğini koruduğunu söyledi. Balkandere, yeni turşu sezonunu dört gözle beklediklerini ifade etti.

11.06.2024 10:18
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Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi, etin yanına en çok yakışan lezzetlerden olan turşuya talep artıyor.

Turşu çeşitlerine vatandaşlar tarafından her sene gösterilen ilgi, bayramdan önce satıcılarda yoğunluğa sebep oldu. Bir turşu dükkanı işletmecisi Çağlar Balkandere, turşu ve yaprak sarmanın Kurban Bayramı'nın değişmezi olduğu söylerken, turşunun fermente olduğunu, eskiden buzdolapları olmadığı için yazın yapılan, kışın da tazeliğini koruyan ünlü bir yiyecek olduğunu anlattı. Balkandere, yeni başlayacak olan turşu sezonuna da 4 gözle beklediklerini söyledi.

"Turşu ve yaprak sarma Kurban Bayramı'nın değişmezidir"

Kurban Bayramı'nda etin yanında turşu ve yaprak sarmanın değişmezi olduğunu dile getiren Çağlar Balkandere, "Yaz sezonu geliyor, bizim sezonumuz artık yavaşlıyor, ama yine yazın bu dönemlerde salatalık ve biber turşuları rağbet görüyor. Kış sezonunda ise tüm çeşitler olmak üzere ağırlıklı olarak ise lahana ve salatalık tercih edilir. kornişon ve çubuk salatası da eşdeğerdir. Kış mevsiminde lahana ön plandadır, yazın mevsiminde ise çok tüketilmez. Turşu fermente bir şey olduğu için, eskiden buzdolapları olmadığı için yazın kurulan, kışın da tazeliğini korumak için yapılan bir yiyecektir. Ben 51 yaşındayım, aşağı yukarı 45 yıldır bunu görüyorum. Tarihi eskilere kadar gidiyordur. Tabii örf ve adet değişiyor, genç nesil çok da örf adete uymuyor, hepsi tatile kaçıyor. Nasıl olur bilmiyoruz, ama baklavadır, turşu, yaprak sarma Kurban Bayramı'nın değişmezidir" dedi.

"Geçen sene Kurban Bayramı'nda satışlarımız çok iyiydi"

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde satışların arttığını ifade eden Çağlar Balkandere, "Babaannelerin ve anneannelerin yanlarına gittiğin zaman önüne yaprak sarmasını koyar, turşusunu koyar en sonunda da tatlısının yanına etini koyar ve misafirlerini böyle ağırlarlardı. Ama şimdi yeni neslin, örf ve adetlerini nasıl yapar bilmiş değilim. Şu an turşunun kilosu 150 lira, turşu suyumuzun bardağı ise 20 lira. Güncelleme falan yapılmadı. Biz fiyatlarımızı sezon başı yaparız, tarladan ürünün maliyet hesaplı yapılır, işçi maliyeti hesaplanır. Onu da sezon başı ağustos ayı sonu gibi yeni fiyat güncellemesi olur. Bizde fiyat her zaman güncellenmez, tek fiyattan gider. En basit Ramazan Bayramı'nı atlattık. Kurban Bayramı'na yaz sezonu daha yakın geliyor. Ramazan Bayramı'nda satışlar, normal satışların 2 katı kadar artar. Geçen sene Kurban Bayramı'nda satışlarımız çok iyiydi. Bu sene nasıl olacak bilemiyorum. Bayram tatili eğer 9 gün olursa, bizim satışlarımız düşer, ama bayram tatili 4 gün olursa, normal günlerin iki katı üç katı kadar satışı yaptığımız oluyordu. İşler şu anda zayıf, çünkü sezon bitiyor son bir kazanç elde edip, yeni sezona hazırlanmak için çiftçilerle görüşüyoruz. Yeni sezona başlayalım diye dört gözle bekliyoruz. Yorgunluğun bittiği yerde yeniden çalışmaya başlayacağız, sezona hazırlanmamız lazım. Ama bu bayramdan ümitliyim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi turşu talebi artıyor - Son Dakika

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