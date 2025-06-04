Eskişehir\'de Kurban Bayramı Süresince Toplu Taşıma Ücretsiz

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hatlarında uygulanacak sefer planı kamuoyu ile paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "80 numaralı hat dışında tüm şehir içi otobüs hatları, bayram boyunca Pazar günü tarifesine göre hizmet verecek. 80 numaralı hat ise Cumartesi günü tarifesiyle çalışacak. Kırsal mahalle hatları normal sefer saatlerine uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek. İlçe hatları, bayramın 1'incş günü sefer yapmayacak; 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günlerde ise ilçe merkezlerinden saat 12.00'de hareket edecek, dönüş seferleri normal saatlerde gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.

Asri Mezarlık seferlerinde düzenleme

Vatandaşların bayram öncesi mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için Asri Mezarlık servisleri, Arife günü olan perşembe gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Çiçek dağıtımı nedeniyle güzergahta değişikliğe gidilerek, siyah 61 numaralı otobüsler Seyitgazi Yolu üzerinden Asri Mezarlık ana kapısına yönlendirilecek. Ana kapıdan itibaren mezarlık içerisinde oluşabilecek yoğunluk göz önüne alınarak, ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Çiçek dağıtımı, Asri Mezarlık ana kapısı bölgesindeki aktarma noktasında belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Asri Mezarlık'a hizmet verecek olan Siyah 61 numaralı hat, arife günü ek seferlerle desteklenecek.

Hayvan pazarı hattı hizmete devam edecek

Bayram öncesinde yoğun kullanılan hayvan pazarına ulaşım için hizmet veren Siyah 76 numaralı hat, Arife günü ve bayram boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.

Tramvaylarda pazar tarifesi uygulanacak

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) seferlerinde, 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde kentteki tüm tramvay hatlarında Pazar günü tarifesi uygulanacak.

"Sevdiklerinize ulaşmanız için yanınızdayız"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın, kucaklaşmanın ve ortak sevinçlerde buluşmanın en güzel vesilesidir. Bu Kurban Bayramı'nda da birlikte yol almanın mutluluğuyla, sevdiklerinize ulaşmanız için yanınızdayız. Tramvay ve otobüslerimiz, bayram boyunca 4 gün ücretsiz hizmet verecek. Yolların kavuşmaya; gönüllerin bayram neşesine açıldığı bir bayram yaşamanız dileğiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun." - ESKİŞEHİR