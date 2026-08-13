Mahalle muhtarından yol kenarlarındaki kurumuş otlar için ’yangın’ uyarısı

Eskişehir'de birçok köyü kente bağlayan grup yolunun kenarlarında boyu yarım metreyi bulan kurumuş otlar yangın tehlikesine davetiye çıkarıyor. Duruma dikkat çeken Kızılinler Mahalle Muhtarı İbrahim Can, "En küçük bir kıvılcımda alev alabilecek durumdalar. Bir temizlik yapılması gerçekten çok iyi olur" dedi.

Eskişehir'de Kızılinler ile Kalabak mahalleleri arasında uzanan ve çok sayıda köyü şehre bağlayan grup yolunun kenarlarında kontrolsüz büyüyen otlar, havaların ısınmasıyla birlikte kuruyarak yangın riski oluşturmaya başladı. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı ve çevresi ormanlık alanlarla kaplı olan güzergahta, yol kenarlarındaki otların temizlenmesi için greyder çalışması yapılması gerektiğini belirten Kızılinler Mahalle Muhtarı İbrahim Can, yetkililere çağrıda bulundu.

"En küçük bir kıvılcımda alev alabilecek durumdalar"

Yol kenarlarındaki kurumuş otların muhtemel bir cam şişe veya sigara izmariti atılması durumunda felakete yol açabileceğini ifade eden Muhtar İbrahim Can, "Kızılinler yolu, birçok köyü de aynı zamanda Eskişehir'e bağlayan ve Kalabak köyüne kadar uzanan bir grup yoludur. Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olan bu yoldan hem küçük hem de büyük vasıtalar sürekli geçerler. Burada iyi bir yol yapıldı ve sirkülasyon çok fazla. Bu zamanda artık yangın ihtimali yüksek, otlar çok fazla ve yol kenarlarında da kurumuş otlar var. Yağışlarla birlikte oldukça uzadı bunlar; 50 santimin üzerine çıkan kesimler var. Kurudukça biraz çöktüler fakat en küçük bir kıvılcımda alev alabilecek durumdalar şu anda. Araç trafiğinde camdan bir şişe veya sigara bırakılırsa yangına sebep olabilir. Onun için bir temizlik yapılması gerçekten çok iyi olur" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden çalışma bekliyoruz"

Bölgede yapılacak temizlik çalışması ile hem mahalle sakinlerinin hem de güzergahı kullanan vatandaşların rahat bir nefes alacağını vurgulayan İbrahim Can, "Burası zaman zaman bakım yapılan bir yerdi. Geçen sene de bakım yapılmıştı. Fakat bu sene yol kenarlarındaki otların temizlenmesi için bir greyder çalışması gerekiyor. Bu sene sanıyorum yoğunluktan ötürü Büyükşehir Belediyesi buraya gelemedi. İç kısımlar ormanlık alan, Orman Bölge Müdürlüğü'nün kontrolünde. Ana yol ise Büyükşehir'in sorumluluğunda. Büyükşehir Belediyemizden bunu bekliyoruz, bizi ziyaret eden Orman Bölge Müdürlüğümüzün de bu konuda dikkatini çekiyoruz. Hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla burada bir temizlik yapılırsa, Kızılinler ve bu güzergahı kullanan bütün köy sakinleri rahatlamış olurlar" ifadelerini kullandı.