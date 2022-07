Eskişehir'de, LGS'de derece yapan 26 öğrenci ödüllerini aldı

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız; "Bu güzelliği Eskişehirlilerimize, idarecilerimize, bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum"

ESKİŞEHİR Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarına göre Türkiye'de yüzde 0,25'lik dilime giren Eskişehirli 26 öğrenci düzenlenen törenle Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'dan ödüllerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sınavı sonuçlarının ardından Eskişehir'de dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi. Türkiye'ye genelinde yüzde 0,25'lik dilime giren 26 öğrenci, Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından başarı belgesi, altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Ülke genelinde 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı LGS sınavına, Eskişehir okullarından da 9 bin 347 öğrenci katılım gösterdi. Sınava katılan 48 farklı ilden 193 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Eskişehir'den de Arda Rüzgar Ergölen ve Melis Güven soruların hepsini doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Eskişehir Valiliği'nde düzenlenen törene, Vali Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, dereceye girerek ödül almayı hak eden öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

"Başarılarından dolayı bütün gençlerimizi kutluyorum"

Yaptığı konuşmaya Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Başarı, başardıktan sonra başarabildim diyebilenlerindir" sözleriyle başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bugün salonda "Ben başaracağım" diyerek yola çıkan, uzun, sabırlı, istikrarlı ve disiplinli çalışma sonucunda başarıyı elde eden yüzlerce öğrencimizden 26'sını ödüllendirmek üzere toplandık. Ben başarılarından dolayı bütün gençlerimizi kutluyorum ve onların hayat boyu yollarının mutlulukla, sağlıkla, başarı dolu geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimizi kalben tebrik ve takdir ediyorum"

Düzenlenen törende konuşma yapan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Eskişehir'in eğitim şehri olduğuna da değinen Vali Ayyıldız, "Öncelikle şahsım ve ilim adına bize bu anları yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. "Eskişehir'imiz, eğitimin başkenti" diyoruz. "Eğitim denildiğinde akla Eskişehir gelir" diyoruz. "Eğitim ne ise Eskişehir'de odur" diyoruz. İşte bunun canlı bir örneği ve şu anda yaşadığımız olay bir göstergesidir. Ben öncelikle öğrencilerimizi kalben tebrik ve takdir ediyorum, kutluyorum. Bu güzelliği Eskişehirlilerimize, idarecilerimize, bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz geleceğe şimdiden sahip olduk. Bize bu güzel anları yaşattıklarından dolayı ben öğrencilerimizi tebrik etmek istedim. Sağ olsun arkadaşlar da böyle güzel bir program düzenledi" ifadelerini kullandı.

"Sistemli ve dengeli çalıştım"

Tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye'de tam puan alan 193 öğrenciden birisi olan Arda Rüzgar Ergölen, çalışma sistemini anlattı. Sistemli ve dengeli çalışmanın yanı sıra aktivitelere de hayatında yer verdiğini belirten Ergölen,"Her gün her dersi çalışmayı denedim. Matematik, fen, Türkçe hepsinden ortalama bir soru sayısında çözdüm. Arttıra arttıra gittim. İlk başlarda 50, 100, 150, 200 olarak gitti. Sene sonunda günlük 250 soruya kadar ulaştım. Sistemli ve dengeli çalıştım. Belli bir saate kadar çalıştım ve sonrasında kafamı dağıtacak aktiviteler yaptım. Çok kendimi kasmadım. Aslında beklemiyordum, benim için de sürpriz oldu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim" diye konuştu.

"Günde 300-400 kadar soru çözdüm"

Tam puan alarak Türkiye'de ilk 193 öğrenci arasına giren Melis Güven ise yoğun çalışma temposunu şu ifadelerle dile getirdi:

"Ben ilkokuldan itibaren her gün düzenli bir şekilde test çözdüm. Her gün düzenli bir şekilde kitap okudum. Bunu bütün eğitim hayatım boyunca devam ettirdim. 7. sınıfın sonunda 8. sınıf konularını çalışmaya başladım. Daha sonra tempomu arttırdım. Günde 300-400 kadar soru çözdüm. Hafta sonu daha fazla soru çözdüm. Boş zamanlarımda kitap okudum. Çok kez denemeye girdim. Bu denemelerde 3 defa tüm soruları doğru cevapladım. Daha sonra motivasyonum ve özgüvenim arttı. Düştüğünde de hırs yaptım. Daha fazla soru çözdüm. Ailem ve arkadaşlarım da bana moral ve motivasyon açısından çok fazla destek verdi. Her türlü desteği verdiler. Onlara ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ben ileride biyomühendislik mesleğini yapmak ve yurt dışında okumayı hedefliyorum. Hedef koyduğum için bekliyordum. Bu yüzden çalışmıştım ve sınavım da iyi geçmişti."