Eskişehir\'de Minik Yılbaşı Pastaları Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de yılbaşına özel olarak satışa sunulan minik pastalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşında da bazı pastahaneler minik yılbaşı pastalarını vatandaşlarla buluşturdu. Artık geleneksel olarak her yılbaşında satışa sunulan minik pastalar vatandaştan yoğun ilgi gördü. Hazır olarak bulundurulan minik pastaların yanı sıra özel siparişler de alan pastaneci esnafının yılbaşı yoğunluğuyla yüzü gülerken, pastaların bitmek üzere olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR