Eskişehir\'de Motosikletli Kuryelerin Geçtiği Sokakta Esnafın Çözüm Çabası

Yerel

Eskişehir'de trafiğe kapalı olmasına rağmen motosikletli kuryelerin geçtiği ve duyarsız sürücülerin kaldırımlarıyla birlikte park alanına çevirdiği sokaktaki esnaf, yetkililerin yardım çağrılarını dikkate almaması sonucunda kendi yöntemiyle yaşadıkları sorununa çözüm üretmeye çalıştı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye mahallesi Bayramyeri sokaktaki esnaf, geçtiğimiz aylarda bölgenin trafiğe kapalı olmasını umursamayan motosikletli kuryeler ve duyarsız sürücüler nedeniyle yardım isteyerek yetkililerden seslerinin duyulmasını istemişti. Sadece sokağın başında bulunan dubanın onarılmasını bekleyen esnaf, ilgili kurumlar harekete geçmeyince çözümü en sonunda kendi başına üretti. Bölgedeki diğer sokaklarda kırılarak kaldırımların kenarına atılan 3 adet dubayı alan esnaf, trafiğe açık olmayan sokağa koyarak olması gerektiği gibi girişini kapattı. Ürettikleri çözümle ilgili konuşan esnaf, yöntemlerinin şimdilik istedikleri gibi etkili olduğunu belirtti.

"Belediyenin sokağa bulamadığı çözümü biz kendimiz bulmaya çalışıyoruz"

Bölgede esnaflık yapan Ali Nurullah Aydemir, "Belediyenin sokağa bulamadığı çözümü biz kendimiz bulmaya çalışıyoruz. Kırık dubaları getirdik, koyduk. Daha önce burada dubalar vardı. Belediye kapatmıştı ama defalarca arayıp dilekçe vermemize rağmen hiç gelen giden olmadı. Her gün 155'i aramaktan biz de bıktık. Sokak trafiğe kapalı ve zaten işaret de var. Park yasağı da var ama dikkate alınmıyor. Biz bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Dubalar tamir olsa sorunumuz çözülür diye düşünüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR