Eskişehir\'de Narkotik Polisi Anne Eğitimi

Eskişehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kadın kuruluşlarında görevli personel ve hizmet alan bireylere yönelik bir eğitim düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. - ESKİŞEHİR