Eskişehir'de NATO Yasaklarına Tepki

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, NATO Zirvesi nedeniyle Valilik tarafından uygulanan 10 günlük etkinlik yasağına tepki gösterdi.

Eskişehir Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle 1-10 Temmuz tarihleri arasında birçok etkinliğe yasak getirildiğini duyurdu. Valiliğin kent genelindeki yasaklarına tepki gösteren Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, kararın bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

"ANAYASAL HAKLARIMIZIN AÇIK BİR İHLALİDİR"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan İsmail Hakkı Akçil, "Eskişehir Valiliği'nin NATO yasakları anayasal düzene ve demokrasiye yeni bir darbedir. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da toplanacak olan NATO zirvesi bahane edilerek, Eskişehir Valiliği tarafından ilimiz genelinde ilan edilen 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı, anayasal haklarımızın açık bir ihlalidir. Sadece zirvenin yapıldığı başkentte değil, Eskişehir gibi demokratik itirazların yükseldiği şehirlerde de devreye sokulan bu fiili OHAL uygulamasıyla; açık ve kapalı alanlarda oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma ve bildiri dağıtma gibi en temel demokratik haklarımız askıya alınmaktadır" dedi.

"HUKUK İNTİKAM SOPASINA ÇEVRİLDİ"

Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösteren Akçil, "Ülke genelinde günlerdir süren bu abluka, her gün yeni yasak ve keyfi önlemlerle büyütülmektedir. Tutuklama tedbirinin yasallığına aykırı olarak, anayasal hiçbir dayanağı olmadan henüz gerçekleşmemiş eylemleri önlemek amacıyla bir tür önleyici tutuklama garabetiyle yüzlerce kişi özgürlüğünden edilmektedir. Öyle ki, hakkındaki bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere yurtdışından kendi iradesiyle ülkeye dönen stand-up sanatçısı Deniz Göktaş havalimanında ters kelepçeyle gözaltına alınmış; bu ağır hukuksuzluğun görüntüleri adeta bir gözdağı ve sindirme operasyonu olarak medyaya servis edilmiştir. Bu uygulamalar iktidarın hukuku nasıl bir intikam sopasına çevirdiğini hepimize göstermiştir. Öte yandan, medya mensuplarının akreditasyonlarına yönelik engellemelerle halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü yok edilirken, iktidar tüm ülkeyi bir açık hava hapishanesine çevirmeye çalışmaktadır" diye konuştu.

"SİLAHLANMA YARIŞINDAN PAY KAPMA ÇABASI"

"Siyasi iktidar silahlanma yarışından pay kapma ve ülkeyi NATO güçlerine daha fazla açma peşindedir" diyen Akçil, "Açlığın, yoksulluğun, halkın mutsuzluğunun görülmemiş oranda arttığı bir dönemde; 'itibardan tasarruf olmaz' anlayışıyla milyarlarca liralık kamu kaynağı, NATO liderlerinin, özellikle de Trump'ın beğenisine sunmak ve onlardan meşruiyet devşirmek için harcanmaktadır. Gerçekler dev panoların ardına gizlenmeye, yoksulluk halının altına süpürülmeye çalışılmaktadır" şeklinde konuştu."

"10 GÜNLÜK YASAK KARARI DERHAL GERİ ÇEKİLSİN"

"Eskişehir Valiliği'nin aldığı bu 10 günlük yasak kararı, sıradan bir güvenlik tedbiri değildir" diyen Akçil, "Gelişmeler; ilan edilmemiş OHAL uygulamalarıyla Anayasa'nın bir kez daha rafa kaldırılması, yurttaşın ifade ve toplanma özgürlüğünün çiğnenmesi ve rejimin otoriterlikten totaliterliğe evrildiğinin en net işaretidir. Emperyalist bir savaş örgütünün toplantısı için, kendi yurttaşının barışçıl gösteri hakkını gasbeden bu anlayışı kabul etmiyoruz. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak, tüm muhalefeti ve yurttaşlarımızı bu vahim gidişata karşı tutum almaya çağırıyoruz. İlk adım olarak Eskişehir Valiliği'nin demokratik yaşamı felç eden 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı kararını derhal geri çekmesini, Deniz Göktaş şahsında sembolleşen sindirme amaçlı ters kelepçe uygulamalarına son verilmesini ve hukuksuzca gözaltına alınan/tutuklanan tüm yurttaşların hemen serbest bırakılmasını, Halkın gerçekleri öğrenmesi için basın üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını, Yurttaşların yaşamını zorlaştıran, demokratik hakları yok sayan tüm orantısız ve anlamsız önlemlerden vazgeçilmesini talep ediyoruz."