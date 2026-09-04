Eskişehir'de öğrenci yurtlarında yeni sezon öncesi bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında yeni sezon öncesi bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Gençlerin modern, temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda kalması için tüm eksikliklerin titizlikle giderildiği belirtildi.
Eskişehir'de yeni sezon öncesi öğrenci yurtlarında çalışmalar devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yeni sezon başlamadan önce öğrenci yurtlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Gençlerin daha modern, temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yurtlardaki tüm eksiklikler titizlikle gideriliyor. Müdürlük yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedeceği yaşam alanları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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