Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Öğretmenler ile Eko Orman Doğa Yürüyüşü"nde bir araya gelen eğitimciler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Kocakır Terapi Ormanı'nda "Öğretmenler ile Eko Orman Doğa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde organize edilen programa kentte görev yapan öğretmenler katıldı. Temiz hava ve doğanın sakin atmosferinde gerçekleştirilen yürüyüş boyunca öğretmenler sohbet ederek günlük çalışma temposuna kısa bir mola verme imkanı buldu.

Paylaşma, dayanışma ve mesleki birliktelik duygularının ön plana çıktığı yürüyüş, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.