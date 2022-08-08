Eskişehir'de okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

08.08.2022 16:37
Eskişehir'de okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Eskişehir'de okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Eskişehir'de okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek için gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesiyle 10 ilçede bulunan 34 okul iyileştirme programına alındı. Dezavantajlı olan ilk ve ortaokulların fiziki imkanları iyileştirildi, altyapıları, atölyeleri, kütüphaneleri, spor tesisleri güçlendirilerek, öğretmenleri ve okul yöneticileri çok geniş eğitimlerden geçirildi. 34 okul için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 milyon lira ödenek ayrıldı. 'Temiz Okul Temiz Enerji' projesiyle çevre dostu okul olarak 3 adet anaokulu ile 11 adet temel eğitim okulu olmak üzere toplam 14 okul tespit edildi. Her ilçeden 1 okulun belirlendiği bu projede okullarda fiziki iyileştirme çalışmaları ile birlikte çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Toplamda 24 milyon liralık bütçenin ayrıldığı bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları okulların kapandığı tarihten itibaren 62 okulda çalışmalar tamamlanmış ve devam etmekte olup, okulların açılacağı tarih olan 12 Eylül'e kadar 100 okulun bakım ve onarımının tamamlanması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de okullarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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