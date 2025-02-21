Eskişehir\'de Ombudsman Buluşması

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Vali Hüseyin Aksoy, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı çerçevesinde Eskişehirlilerle bir araya geldiği programa katıldı.

Vatandaş ile İdare arasında çıkan ihtilafların çözümünde Kamu Denetçiliği Kurumunun rolünün artırılması amacıyla Eskişehir Valiliği ile birlikte düzenlenen "Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor" toplantısına katılan Vali Aksoy, konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Akarca'nın, Eskişehir'de düzenlediği programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek; "Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya ve Kamu Denetçilerine Eskişehir'de böyle bir program gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Akarca birçok yerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra en üst görevlerden biri olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay Başkanlığı görevinden emekli olduktan sonra Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve vatandaşla ilk buluşmasını Eskişehir'de yaptı. Bu vesileyle Eskişehir adına, Eskişehirliler adına kendisine teşekkür ediyorum. İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. Ombudsmanlık Müessesesi, vatandaşların yargıya başvurmadan da çözüm üretebileceği önemli bir mekanizma olarak Türkiye'de görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız, sorunlarını Ombudsmanlık Müessesesi'ne aktararak çözüm arayabilirler. Bu önemli kurumun Eskişehir'de tanınması ve vatandaşlarımızın bu kuruma başvurmasının sağlanması adına bu toplantının önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Kamu Başdenetçimize ve programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın amacına ulaşmasını diliyorum" dedi.

Programda bir konuşma yapan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca kurumun çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgi vererek ilkini Eskişehir'de gerçekleştirdikleri toplantıya ev sahipliğinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti.

Program "Serbest Kürsü"de Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Kamu Denetçilerinin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR