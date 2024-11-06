Eskişehir'de Organ Bağışı Farkındalığı Yürüyüşü - Son Dakika
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Eskişehir'de Organ Bağışı Farkındalığı Yürüyüşü

Eskişehir\'de Organ Bağışı Farkındalığı Yürüyüşü

Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası'na özel farkındalık yürüyüşü düzenlendi, katılımcılara bilgi verildi.

06.11.2024 09:40
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Eskişehir'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası vesilesiyle toplumda organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Eskişehir'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı. Etkinliğe İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, katıldı. İl Sağlık Müdürü Bildirici, valilik önünde kurulan stantta yaptığı konuşmada, organ bağışının hayat kurtaran önemi, kimlerin organ bağışında bulunabileceği ve Eskişehir'deki organ bağışı durumu hakkında detaylı bilgi paylaştı. Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı da yaptığı konuşmada, organ bağışında bulunan tüm duyarlı vatandaşlara teşekkür etti. Etkinliğe katılan organ bağışçısı ve organ nakli yapılan bir hasta ise konuşmasında herkesi bağışçı olmaya davet etti.

Yürüyüş boyunca, organ bağışının toplumsal dayanışma adına güçlü bir adım olduğu mesajı vurgulandı. Farkındalık oluşturmak için Porsuk Çayı üzerinde Esbot ve gondollarda organ bağışı afişleri açıldı. Etkinlik süresince katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Sağlık çalışanları, tıp fakültesi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, toplumda organ bağışı konusundaki farkındalığı artırarak olumlu bir etki oluşturdu. Etkinlik sonunda, organ bağışı bekleyen hastalara umut olması amacıyla gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Etkinliğin ardından Vali Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Bildirici, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı, başkan yardımcıları, organ nakil koordinatörleri, organ nakli olmuş ve organ bağışında bulunmuş vatandaşlar ile tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Vali Aksoy, organ nakli bekleyen tüm hastalara acil şifalar dilerken, bağışçı vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Organ Bağışı Farkındalığı Yürüyüşü - Son Dakika

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