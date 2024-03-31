Eskişehir\'de Oy Kullanmak İçin Okullara Yoğunluk

Yerel

Eskişehir'de oy kullanmak için aynı saat dilimi içerisinde okullara giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tüm Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı. Vatandaşların, günün pazar olmasından kaynaklı ekseriya öğle saatlerinde sandıkların başına gitmeyi tercih ettikleri gözlemlendi. Vatandaşların genel olarak aynı saat dilimi içerisinde oy kullanmaya gitmeleri, ufak çaplı bir yoğunluğa sebep oldu. Okul koridorlarının tıklım tıklım dolu olmasının yanı sıra yolun karşı tarafındaki park, bank ve çardak tarzı yerlerin de bu yoğunluktan kaynaklı olarak dolup taştığı görüldü. Çevre civarlardaki seyyar esnaflık yapan peynirci ve simitçinin de bu yoğunluktan faydalandığı fark edilirken seçmenlerin güzel havanın tadını çıkardığı gözlemlendi. Güzel havalardan dolayı sadece oy kullanan vatandaşlar değil, seçmenlerin çocukları da parkta güzel havanın tadını çıkarmayı ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR