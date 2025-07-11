Eskişehir\'de Özel Davetiyeler Dikkat Çekiyor

Eskişehir'de dükkanına gelen çiftleri çizgi film karakteri gibi resmederek düğün davetiyesi oluşturan Arda Güloğlu, yakaladığı yoğun talep üzerine ilgi görüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Çiftler yakınlarına mutlu günlerini davetiyeler aracılığı ile iletmeye başladı. Eskişehir Hamam Yolu Caddesi'nde davetiye satış mağazası bulunan Arda Güldoğan, küçük yaşlardan itibaren baba mesleği olan davetiye tasarımı ve üretimiyle ilgileniyor. Mesleğe çırak olarak başlayan Güldoğan, bugün işinin ustası olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler tasarımları takip edip özgün davetiyeler tasarlamakta, aynı zamanda müşterilerinin özel isteklerine göre de kişiye özel tasarımlar hazırlıyor. Sadece klasik tarzda düğün davetiyesi üretimiyle sınırlı kalmayan Güldoğan, kağıt dışında pek çok farklı malzeme ve objeyle de davetiyeler tasarlıyor. Ayrıca çiftlerin portrelerini ya da çizgi film karakteri gibi şekillendiren ve buna illüstrasyonlarını adını veren esnaf, bu anlamda diğer meslektaşlarından farklı bir tarz oluşturuyor. Güldoğan, davetiyeleri tasarlarken diğer canlıları da unutmadı. Sokak hayvanları da düşünülerek mamalı davetiyeyeler ve dikilmesi için de tohumlu davetiyeler tasarlıyor.

Hem yurtiçi hem de yurtdışından siparişlerinin oluğunu ve genellikle siparişlerini internet üzerinden aldığını belirten Güldoğan, fiyatların her bütçeye göre çeşitlendiğini belirtti. Arda Güldoğan, "Sıfırdan insanların isteği üzerine davetiyeler yapıyoruz ve çiftlerimiz sanki bir çizgi film karakteriymiş gibi onları istediği hayal evreninde çizebiliyoruz. Benim bu işi sevmemdeki en büyük etken insanların bu mutlu günlerinin anısını en güzel şekilde saklayabilmelerini sağlamamız" dedi. - ESKİŞEHİR