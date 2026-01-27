Muhtardan 'Kapalı Pazar' isyanı: "Pazarcı cereyandan kaçıyor, halk mağdur oluyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muhtardan 'Kapalı Pazar' isyanı: "Pazarcı cereyandan kaçıyor, halk mağdur oluyor"

Muhtardan \'Kapalı Pazar\' isyanı: "Pazarcı cereyandan kaçıyor, halk mağdur oluyor"
27.01.2026 09:54  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin üst kısımlarındaki açıklıklardan kaynaklanan cereyan problemi, esnafın tezgah açmasını zorlaştırarak vatandaşların taze ürünlere ulaşımını engelliyor. Mahalle muhtarı Adem Karaman, belediyeden üst kısımların kapatılmasını talep ediyor.

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesindeki kapalı pazar yerinin üst kısmındaki açıklıklar nedeniyle yaşanan "cereyan" problemi esnaf ve vatandaşları isyan ettiriyor.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Gündoğdu Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerindeki fiziki eksikliklerin hem esnafı hem de mahalleliyi mağdur ettiğini belirtti. Soğuk hava ve rüzgar nedeniyle pazar yerinde durmakta güçlük çeken esnafın tezgah açmaması, mahalle halkının taze ve ucuz sebze-meyveye ulaşmasını zorlaştırıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Odunpazarı Belediyesi'ne ve yetkililere seslenerek pazar yerinin üst taraflarının kapatılmasını talep etti.

"Pazarcılar 'Halimiz ne olacak' diye bana geliyor"

Pazar yerindeki boş tezgahlara dikkat çeken Muhtar Karaman, esnafın yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün pazarcı esnafının tamamının gelmediğini görüyoruz. Bunun sebebi yukarıdaki açıklıklardan kaynaklı. Pazarcılar cereyan altında kalıp üşüdükleri için bu pazarı tercih etmiyorlar. Odunpazarı Belediyesinden bu kapalı pazar yerinin yan ve üst taraflarının en kısa zamanda kapatılmasını önemle rica ediyoruz. Pazarcılarımız bize gelip çok rahatsız olduklarını, üşüdüklerini belirterek, 'Muhtarım ne olacak bizim halimiz!' diyorlar. Gündoğdu Mahallesi muhtarı olarak pazarımızın genişlemesi, pazarcıların çoğalması hepimizin görevi olmalı."

"Esnaf kaçarsa fiyatlar yükselir"

Pazardaki esnaf sayısının azalmasının fiyatları doğrudan etkilediğini vurgulayan Karaman, "Pazarcıları kaçırmak değil, onlara sahip çıkmak gerekiyor. Pazarımız ne kadar çoğalırsa Salı pazarı veya Cuma pazarı gibi ucuz olur. Halkımız pazarımızı pahalı görerek başka mahallelerin pazarlarına gitmektedir. Gündoğdu Mahallesi'nin pazarına ve pazarcısına sahip çıkalım. Hep birlikte biz biriz, beraberiz; bunu birlikte çözebiliriz. Devlet büyüklerimizden, belediyelerimizden ve milletvekillerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz"

Gündoğdu'nun merkezi konumuna rağmen hak ettiği değeri görmediğini savunan Karaman, "Gündoğdu Mahallesi; sanayi ve Şehir Hastanesi'ne yakın, merkezi bir konumda olmasına rağmen Eskişehir'in en geri kalan mahallesi olmuştur. Mahalle halkı olarak bunun ceremesini çekiyoruz. Biz seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Milletvekilleri, belediyeler ve tüm kurumlar olarak hep birlikte Gündoğdu Mahallesi'nin önünü açalım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Belediye, Gündoğdu, Karaman, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtardan 'Kapalı Pazar' isyanı: 'Pazarcı cereyandan kaçıyor, halk mağdur oluyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran ’’Bundan sonra istemiyorum’’ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran ''Bundan sonra istemiyorum'' dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Muhtardan 'Kapalı Pazar' isyanı: "Pazarcı cereyandan kaçıyor, halk mağdur oluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.