Muhtardan \'Kapalı Pazar\' isyanı: "Pazarcı cereyandan kaçıyor, halk mağdur oluyor"

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesindeki kapalı pazar yerinin üst kısmındaki açıklıklar nedeniyle yaşanan "cereyan" problemi esnaf ve vatandaşları isyan ettiriyor.

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Gündoğdu Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerindeki fiziki eksikliklerin hem esnafı hem de mahalleliyi mağdur ettiğini belirtti. Soğuk hava ve rüzgar nedeniyle pazar yerinde durmakta güçlük çeken esnafın tezgah açmaması, mahalle halkının taze ve ucuz sebze-meyveye ulaşmasını zorlaştırıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, Odunpazarı Belediyesi'ne ve yetkililere seslenerek pazar yerinin üst taraflarının kapatılmasını talep etti.

"Pazarcılar 'Halimiz ne olacak' diye bana geliyor"

Pazar yerindeki boş tezgahlara dikkat çeken Muhtar Karaman, esnafın yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün pazarcı esnafının tamamının gelmediğini görüyoruz. Bunun sebebi yukarıdaki açıklıklardan kaynaklı. Pazarcılar cereyan altında kalıp üşüdükleri için bu pazarı tercih etmiyorlar. Odunpazarı Belediyesinden bu kapalı pazar yerinin yan ve üst taraflarının en kısa zamanda kapatılmasını önemle rica ediyoruz. Pazarcılarımız bize gelip çok rahatsız olduklarını, üşüdüklerini belirterek, 'Muhtarım ne olacak bizim halimiz!' diyorlar. Gündoğdu Mahallesi muhtarı olarak pazarımızın genişlemesi, pazarcıların çoğalması hepimizin görevi olmalı."

"Esnaf kaçarsa fiyatlar yükselir"

Pazardaki esnaf sayısının azalmasının fiyatları doğrudan etkilediğini vurgulayan Karaman, "Pazarcıları kaçırmak değil, onlara sahip çıkmak gerekiyor. Pazarımız ne kadar çoğalırsa Salı pazarı veya Cuma pazarı gibi ucuz olur. Halkımız pazarımızı pahalı görerek başka mahallelerin pazarlarına gitmektedir. Gündoğdu Mahallesi'nin pazarına ve pazarcısına sahip çıkalım. Hep birlikte biz biriz, beraberiz; bunu birlikte çözebiliriz. Devlet büyüklerimizden, belediyelerimizden ve milletvekillerimizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz"

Gündoğdu'nun merkezi konumuna rağmen hak ettiği değeri görmediğini savunan Karaman, "Gündoğdu Mahallesi; sanayi ve Şehir Hastanesi'ne yakın, merkezi bir konumda olmasına rağmen Eskişehir'in en geri kalan mahallesi olmuştur. Mahalle halkı olarak bunun ceremesini çekiyoruz. Biz seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Milletvekilleri, belediyeler ve tüm kurumlar olarak hep birlikte Gündoğdu Mahallesi'nin önünü açalım" dedi. - ESKİŞEHİR