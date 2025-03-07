Eskişehir'de Ramazan Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ramazan Denetimleri Sıkılaştırıldı

Eskişehir\'de Ramazan Denetimleri Sıkılaştırıldı

Ramazan'da gıda güvenliğini sağlamak için Eskişehir'de denetimler artırıldı, 6 milyon lira ceza kesildi.

07.03.2025 11:49
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayında tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada Ramazan ayında denetimlerin artırıldığına dikkat çekildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle ramazan ayı ile birlikte tüketimi artan tatlı, ekmek, pide, unlu mamuller, et ve süt ürünleri başta olmak üzere, gıda işletmeleri ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontroller sıkılaştırılırken Ramazan Paketi adı altında satılan ve çeşitli gıda ürünlerini içeren paketlerin son tüketim tarihi ile etiket bilgileri de kontrol edilmekte ve gerektiğinde numune alınmaktadır. Yapılan resmi kontrollerde; işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki şartları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü, personel hijyeni gibi kontrolleri yapılmaktadır. Bu kapsamda mevzuata aykırı hareket eden işyerlerine idari yaptırımlar uygulanmaktadır. İl Müdürlüğü Kontrol Görevlilerince yılbaşından bu yana 1516 resmi kontrol yapılmış ve 126 adet numune alınmıştır. Yapılan resmi kontroller ve alınan numune sonucunda 6 milyon 145 lira idari para cezası uygulanmıştır. Gıda arz talebinin arttığı ramazan ayı boyunca tüketicilerin karşılaştıkları sorunları Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini artıracaktır. Ramazan ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan ayı içinde de gıda denetimleri büyük bir hassasiyetle devam edecektir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ramazan Denetimleri Sıkılaştırıldı - Son Dakika

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