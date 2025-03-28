Eskişehir'de Ramazan İftar Davetleri Sona Erdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Ramazan İftar Davetleri Sona Erdi

Eskişehir\'de Ramazan İftar Davetleri Sona Erdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 12 kırsal ilçede düzenlediği iftar davetlerini Mihalıççık ilçesinin Yunusemre Mahallesi'nde sonlandırdı. İftar sofrasında bir araya gelen halk, birlik ve beraberlik içinde paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

28.03.2025 14:35  Güncelleme: 14:38
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Ramazan ruhunu şehre yaymak amacıyla 12 kırsal ilçede verdiği iftar davetleri Mihalıççık ilçesinin Yunusemre Mahallesi ile sona erdi. Eskişehirliler bu davetlerde Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi havasını tüm şehirde hissettirmek amacıyla 12 kırsal ilçede iftar sofraları kurdu. Davetlerin son durağı, Mihalıççık ilçesinin Yunusemre Mahallesi oldu. Türbe avlusunda verilen iftar yemeğine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Haydar Çelik, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

"Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Haydar Çelik, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yurt dışında olduğu için davete katılamadığını söyleyerek "Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin sizlere, sevgi diyarının güzel insanlarına sevgi ve selamları var. Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun. Şimdiden Ramazan Bayramımız kutlu olsun, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum." dedi.

Davete yoğun ilgi gösteren Yunus Emre halkı, birlik ve beraberlik içinde paylaşmanın mutluluğunu yaşatan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ramazan İftar Davetleri Sona Erdi - Son Dakika

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