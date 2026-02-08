Eskişehir'de Ramazan Pidesi 20 Liradan Satılacak

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ, ramazan ayı boyunca 300 gram pideyi 20 liradan satışa sunacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ, halk pidenin fiyatını açıkladı. Halk Ekmek, 300 gram ramazan pidesini 20 fiyatla Halk Ekmek büfelerinde satışa sunacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da Halk Pidemiz; lezzeti, bereketi ve uygun fiyatıyla sofralarımızda yerini alacak. Sağlıklı, ekonomik ve güvenilir üretim anlayışımızla ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin ramazana hayır ve bereketle kavuşmasını diliyorum."