Eskişehir'de sabah saatlerinde yer yer başlayan yağış, öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yoğun yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken araçlar yolda kaldı. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.