Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

11.06.2022 17:47

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde yer yer başlayan yağış, öğleden sonra kuvvetini arttırdı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Bir anda bastıran yoğun yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken araçlar yolda kaldı. Yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi.

Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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