Eskişehir'de Saha Uzantılı Masa Başı Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Eskişehir'de Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında düzenlenen Saha Uzantılı Masa Başı Deprem Tatbikatı ile Orhangazi Mahallesi merkezli 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosuyla ilgili canlı görüntü aktarımı ile bilgilendirme gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Afet Müdahale Planı'nın uygulanabilirliğini arttırmak, çalışma gruplarınin hazır hale getirmek, müdahalede aksayan ve geliştirilmesi gereken konuları tespit etmek, personel araç ve ekipman kapasitesini gözden geçirmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde saha uzantılı masa başı deprem tatbikatı düzenlendi. Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi merkezli 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosu ile ilgili 112 Çağrı Merkezi GAMER toplantı salonunda gerçekleştirilen tatbikata İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun 28 üyesi, 23 afet çalışma grubu ve Afet Karar Destek Sistemi (AYDES) kullanıcıları katılım sağladı. Tatbikatta afet çalışma gruplarının yaptığı çalışmalarla ilgili Vali Hüseyin Aksoy'a canlı görüntü aktarımı ile bilgi aktarıldı. Tatbikat sonrası afet çalışma gruplarını ziyaret eden Vali Aksoy, ekiplere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR