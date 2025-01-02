Eskişehir’de Salep İlgisi Artıyor

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Eskişehir'de hem ellerini hem de içlerini ısıtmak isteyen vatandaşlar kış mevsiminin gelmesiyle satışa sunulan salebe yoğun ilgi gösteriyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Zaman zaman sıcaklıkların eksiye düşmesiyle dondurucu bir hava hakim olurken, vatandaş ısınmak için salep tüketiyor. Özellikle Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ne gelen turistler hem ellerini ısıtmak hem de sindirimlerini kolaylaştırmak için bardağı 100 TL'den satışa sunulan salebe yoğun ilgi gösteriyor. Sütle karıştırılıp pişirilen ve üzerine tarçın ekilerek sıcak bir şekilde içilen salep, lezzetiyle de dikkat çekiyor.

"Özellikle sıcak memleketten gelenler çok talepte bulunuyor"

Esnaf İsmet Yılmaz, "Salebe oldukça yoğun bir şekilde ilgi gösteriliyor. Özellikle sıcak memleketten gelenler çok talepte bulunuyor. Hem eli, hem de vücudu ısıtıyor. Vatandaş ısınmak için içiyor, ama sindirim sistemine faydalı olduğu biliniyor. Süt ve hakiki salep kullanıyoruz. Yani gerçek salep bitkisini kullanmak önemli. Ancak salep pahalı. Bugün 1 kilosu 4 bin 500 lira civarında satılıyor. İster istemez biz de bunu maliyete yansıtıyoruz. Şu anda 1 bardak salebi 100 TL'den satışa sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR