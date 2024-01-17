Eskişehir\'de Sanayi Esnafı Soğuk Yüzünden İşlerine Ara Veriyor

Son günlerde hava sıcaklığının düştüğü Eskişehir'de sanayi esnafı, soğuk yüzünden zaman zaman işlerine ara verip işletmelerinde kurduğu sobanın başında ısınıyor.

Eskişehir'de kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Hava sıcaklığının eksi değerlere düştüğü kentte sanayi esnafı, soğuk çalışma ortamlarında zorlanıyor. Bu noktada hemen hemen tüm sanayi işletmelerinde kurulu olan soba çalışanların yardımına yetişiyor. Zaman zaman soba başında ısınma molası veren sanayi emekçileri, içlerini ısıtmak için çaydan destek alıyor. Misafirlerini de soba başında ağırlayan sanayiciler, bu şekilde ısınmanın ayrı bir keyfi olduğunu belirtiyor. - ESKİŞEHİR