Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Gıda Yardım Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Gıda Yardım Uygulaması Başladı

Eskişehir\'de \'Şehir Paylaşmaktır\' Gıda Yardım Uygulaması Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yerel üreticilerden temin edilen gıda ürünleriyle hazırlanan erzak kolilerini dağıtmaya başladı. Gıda kolileri hayırseverler tarafından satın alınarak, sosyal hizmetler aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

12.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şehir Paylaşmaktır' destek uygulaması kapsamında yerel üreticilerden temin edilen ürünlerle hazırlanan erzak kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin internet üzerinden satın aldığı erzak kolilerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olan 'Şehir Paylaşmaktır' kolisinin içeriğindeki ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerle birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden temin ediliyor. Kolinin içinde 5 kg buğday unu, 1 kg nohut, 1 kg fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 1 kg çay, 500 gram erişte, 500 gram makarna, 2 LT ayçiçek yağı ve domates salçası bulunuyor. Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden de bizzat giderek veya internet adresi üzerinden bin 100 TL karşılığında 1 koli satın alım yapabiliyorlar. Satın alınan koliler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Üretici Marketler iyilik zincirinin ilk halkasıdır"

Kolilerin içinde bulunan ürünlerle yerel üreticilerin ve kooperatiflerin desteklendiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürü Burçin Danacı, "Üretici Marketler iyilik zincirinin ilk halkasıdır. Başkanımız Ayşe Ünlüce önderliğinde paylaşım kolilerimizi başta Eskişehir'in ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından üretici kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünlerden oluşturduk. Kolilerin içinde Beylikova'dan kuru fasulye, Mihalıççık'tan nohut gibi tamamen yerel üreticiyi destekleyen ürünler var. Hayırsever vatandaşlarımız online olarak veya bizzat Üretici Marketlere gelerek koli satın alabiliyor ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyoruz" şeklinde konuştu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilen kaliteli gıda ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

Şehir Paylaşmaktır kolisinin Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların arasında köprü görevi gördüklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ise, "Şehir Paylaşmaktır kampanyamızla Üretici Marketimiz tarafından Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilen kaliteli gıda ürünlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından alınan ürünlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bizlere çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluk doğrultusunda, Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman personel tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesinde sosyal inceleme yöntemini kullanıyor; bize başvuruda bulunan vatandaşların İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Modülü üzerinden gelirlerini, farklı kurumlardan aldıkları sosyal yardımları, haneye kayıtlı araç, tarla, vb. bilgilerini görüyor ve ikamet adreslerini ziyaret ederek sosyal incelemeyi tamamlıyoruz. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı Şehir Paylaşmaktır gıda kolileri ekiplerimiz tarafından teslim ediliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Gıda Yardım Uygulaması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:39:26. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Şehir Paylaşmaktır' Gıda Yardım Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.