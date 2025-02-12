Eskişehir\'de \'Şehir Paylaşmaktır\' Gıda Yardım Uygulaması Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Şehir Paylaşmaktır' destek uygulaması kapsamında yerel üreticilerden temin edilen ürünlerle hazırlanan erzak kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin internet üzerinden satın aldığı erzak kolilerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ekonomik krizden ve hayat pahalılığından etkilenen vatandaşlara umut olan 'Şehir Paylaşmaktır' kolisinin içeriğindeki ürünler, Türkiye'nin dört bir yanından kooperatiflerle birlikte çalışan Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden temin ediliyor. Kolinin içinde 5 kg buğday unu, 1 kg nohut, 1 kg fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 1 kg çay, 500 gram erişte, 500 gram makarna, 2 LT ayçiçek yağı ve domates salçası bulunuyor. Gıda kolisi almak isteyen yardımseverler, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerden de bizzat giderek veya internet adresi üzerinden bin 100 TL karşılığında 1 koli satın alım yapabiliyorlar. Satın alınan koliler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Üretici Marketler iyilik zincirinin ilk halkasıdır"

Kolilerin içinde bulunan ürünlerle yerel üreticilerin ve kooperatiflerin desteklendiğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürü Burçin Danacı, "Üretici Marketler iyilik zincirinin ilk halkasıdır. Başkanımız Ayşe Ünlüce önderliğinde paylaşım kolilerimizi başta Eskişehir'in ilçeleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından üretici kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünlerden oluşturduk. Kolilerin içinde Beylikova'dan kuru fasulye, Mihalıççık'tan nohut gibi tamamen yerel üreticiyi destekleyen ürünler var. Hayırsever vatandaşlarımız online olarak veya bizzat Üretici Marketlere gelerek koli satın alabiliyor ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyoruz" şeklinde konuştu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilen kaliteli gıda ürünlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz"

Şehir Paylaşmaktır kolisinin Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşların arasında köprü görevi gördüklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop ise, "Şehir Paylaşmaktır kampanyamızla Üretici Marketimiz tarafından Türkiye'nin dört bir yanından tedarik edilen kaliteli gıda ürünlerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından alınan ürünlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bizlere çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Omuzlarımıza yüklenen bu sorumluluk doğrultusunda, Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman personel tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesinde sosyal inceleme yöntemini kullanıyor; bize başvuruda bulunan vatandaşların İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Modülü üzerinden gelirlerini, farklı kurumlardan aldıkları sosyal yardımları, haneye kayıtlı araç, tarla, vb. bilgilerini görüyor ve ikamet adreslerini ziyaret ederek sosyal incelemeyi tamamlıyoruz. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı Şehir Paylaşmaktır gıda kolileri ekiplerimiz tarafından teslim ediliyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR