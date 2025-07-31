Eskişehir'de Sıcak Havalar İçin Doğal İçecek Önerileri - Son Dakika
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Eskişehir'de Sıcak Havalar İçin Doğal İçecek Önerileri

Eskişehir\'de Sıcak Havalar İçin Doğal İçecek Önerileri
31.07.2025 09:31
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Aktar Metin Ağılönü, yaz aylarında serinlemek için doğal içeceklerin önemini vurguladı.

Eskişehir'de esnaflık yapan aktar Metin Ağılönü, sıcak yaz aylarında serinlemek ve vücut sağlığını korumak için doğal aromalı içeceklerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarında hem serin kalmak, hem de vücudu sağlıklı tutmak için vatandaşlar doğal çözümlere yöneldi. Bu noktada ise Aktar Metin Ağılönü, özellikle su tüketiminin artırılması gerektiğini, bu konuda zorlananlar için nane, maydanoz, limon gibi doğal aromalarla suyun tatlandırarak içiminin rahatlatılabileceğini söyledi.

"Evde meyveler kaynatılarak doğal şuruplar yapılabilir"

Market raflarında bulunan hazır meyve sularının yerine içeriği belli ve doğal alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağılönü, "Ahududu, kayısı, vişne gibi meyveleri kaynatarak evde doğal şuruplar hazırlanabilir. Aynı zamanda bu tür ürünlerin hazır şekilde yapılmış olanları da aktar veya güvenilir noktalardan temin edilebilir. Her iki şekilde de daha sağlıklı bir tercih yapılmış olur" ifadelerini kullandı.

"Sulu meyveler ve bitki çayları ile bağışıklık desteklenebilir"

Sıcak havalarda su oranı yüksek meyvelerin serinletici özelliğinden faydalanılması gerektiğini ve bağışıklığı desteklenmek için bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini belirten Aktar Metin Ağılönü, "Kavun, karpuz gibi meyveler vücudun hem sıvı hem de besin ihtiyacını karşılamak açısından oldukça önemli. Ayrıca hibiskus, kızılcık, karabaş otu gibi çayların tüketimi bağışıklık sistemine katkı sağlar." dedi.

"Baharatlar metabolizmayı yorar, yazın az tüketilmeli"

Ağılönü, yaz aylarında beslenmede dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurun baharat kullanımı olduğunu belirterek, "Karabiber, pul biber, kimyon, yeni bahar gibi baharatlar metabolizmayı hızlandırdığı için vücudu daha çok yorabilir. Bu nedenle yaz aylarında bu tarz baharatlar mümkün olduğunca az kullanılmalı. Kışın ise bu ürünler vücudu soğuğa karşı korur, ama yazın tam tersi etki yapar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Sıcak Havalar İçin Doğal İçecek Önerileri - Son Dakika

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