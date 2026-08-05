Eskişehir\'de Sıcaklar Vantilatör Satışlarını Artırdı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vantilatör ve soğutucu satışları yoğunlaştı.

Ağustos ayının yaklaşmasıyla yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sıcaklıklar yükseldi. Bunaltıcı sıcaklarda zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar serinlemek için farklı çözümlere yöneldi. Eskişehir'de bir elektronik mağazasında satış sorumlusu olarak görev yapan Aykut Üngör, son günlerde vantilatör ve soğutucu satışlarının yoğunlaştığını söyledi.

"Müşterilerin tercihleri, kullanım amaçlarına göre değişiklik gösteriyor"

Sadece ev kullanıcılarının değil, çeşitli işletmelerin de bu tip ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Üngör, "Aileler, yaşlılar ve öğrencilerin yanı sıra fabrikalar ile konfeksiyon atölyeleri gibi iş yerlerine de satış yapıyoruz. Müşterilerin tercihleri, kullanım amaçlarına göre değişiklik gösteriyor. Normal ayaklı vantilatörlerin yanı sıra, arkasına su ve buz kütlesi konulan klima tipi soğutucular ile kule tipi vantilatörler büyük ilgi görüyor. Avrupa'dan gelen ve kısa süre kalacak olan gurbetçilerimiz de genelde pratik kullanımlı, ayaküstü dediğimiz normal vantilatörleri tercih ediyorlar. Burada evi olan ve seneden seneye gelse bile uzun vadeli kullanmak isteyenler ise, arkasına su ve buz konulan klima tipi ürünlere yöneliyor" dedi.

"Kule tipi soğutucular daha çok tercih ediliyor"

Taşınabilir mobil klimalar ile sulu soğutucular arasındaki farkları anlatan ve kullanım kolaylığının tercihlerde belirleyici olduğunu vurgulayan Üngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobil klimalar, sıcak havayı dışarı verebilmesi için camdan bir boru çıkışına ihtiyaç duyar. Ancak kule tipi veya sulu soğutucularda böyle bir zorunluluk olmaz. İstediğiniz odaya, istediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. Bu kullanım kolaylığından dolayı kule tipi soğutucular vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Normal vantilatör fiyatları 2 bin liradan başlayıp 4 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kullanışlılığıyla öne çıkan kule tipi cihazlarımız ise 7 bin liradan başlayarak 14-15 bin lira bandına kadar ulaşıyor."